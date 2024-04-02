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Apple признала iPhone 6 Plus устаревшим устройством

Apple признала iPhone 6 Plus устаревшим устройством
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Как обратило внимание издание MacRumors, компания Apple обновила список своих устаревших устройств. В обновлённый список вошли смартфон iPhone 6 Plus и планшет iPad mini четвёртого поколения.

Попадание тех или иных устройств в категорию устаревших означает, что Apple больше не предлагает их ремонт или какую-либо другую поддержку. Таким образом, пользователи больше не смогут обратиться в компанию из-за поломки iPhone 6 Plus, чьи продажи прекратились более семи лет назад.

Что касается iPad Mini 4, то планшет пополнил список винтажных устройств — спустя пять лет после завершения розничных продаж. При этом авторизованные сервисные центры компании будут предлагать ремонт гаджета ещё в течение двух лет при условии наличия запчастей.

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