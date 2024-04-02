Чат-бот ChatGPT теперь доступен без регистрации

С 1 апреля для использования нейросети ChatGPT больше не нужна регистрация. Об этом пишет Reuters со ссылкой на разработчиков из компании OpenAI.

Создатели чат-бота говорят, что хотят предоставить возможности генеративного искусственного интеллекта всем, кто в них нуждается. При этом в OpenAI отмечают, что регистрация даёт дополнительные преимущества — сохранение истории чатов, голосовое общение с ботом и другие дополнительные функции.

Компания также сообщила, что вводит дополнительные меры безопасности, которые позволят блокировать некоторые запросы пользователей. ChatGPT также остаётся недоступным с российских IP-адресов.

ChatGPT — искусственный интеллект в формате чат-бота, который способен отвечать на любые запросы пользователей и выполнять самые разные задачи.