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Вышел тизер мультфильма «Три кота. Зимние каникулы» — премьера 19 декабря

Вышел тизер мультфильма «Три кота. Зимние каникулы» — премьера 19 декабря
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Кинокомпания НМГ Кинопрокат представила тизер-трейлер мультфильма «Три кота. Зимние каникулы». Премьера анимационной картины состоится 19 декабря 2024 года во всех кинотеатрах страны.

Видео доступно на YouTube-канале НМГ Кинопрокат. Права на видео принадлежат НМГ Кинопрокат.

Мультфильм «Три Кота. Зимние каникулы» расскажет о зимних приключениях Коржика, Карамельки и Компота. Котята мечтают о ярком и необычном праздновании Нового года, однако, когда появляется котёнок Леденец, они переключаются на него и вынуждены спасать Леденца и его родителей. Внезапно для них самих Новый год получается даже лучше, чем они ожидали.

«Три кота. Зимние каникулы» — продолжение российского мультфильма «Три кота и море приключений» 2022 года. Роли в продолжении озвучат Лев Кутенков, Анна Глушинская, Владимир Прудников, Михаил Хрусталёв и Светлана Кузнецова.

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