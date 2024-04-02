Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

12 концовок и никаких консолей — новые подробности о российской игре «Смута»

12 концовок и никаких консолей — новые подробности о российской игре «Смута»
Комментарии

Разработчики российской исторической RPG «Смута» поделились с редакцией «Известий» рядом эксклюзивных подробностей о предстоящем релизе игры.

Так, авторы назвали количество концовок — их будет 12. При этом побочные задания никак не повлияют на финал, но в конце игры можно будет узнать, какие именно решения повлияли на результат.

Студия Cyberia Nova также заявила, что ориентируется только на российскую аудиторию, поэтому «Смуту» пока не будут переводить на другие языки. Игра выйдет эксклюзивно на VK Play, релиза на других площадках не планируется из-за того, что те «пытаются ущемить аудиторию».

Разработчики также отказались от релиза на Xbox, PlayStation и других консолях. «Смута» будет доступна только на ПК.

Материалы по теме
Для игры «Смута» выпустили демо
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android