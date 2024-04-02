12 концовок и никаких консолей — новые подробности о российской игре «Смута»

Разработчики российской исторической RPG «Смута» поделились с редакцией «Известий» рядом эксклюзивных подробностей о предстоящем релизе игры.

Так, авторы назвали количество концовок — их будет 12. При этом побочные задания никак не повлияют на финал, но в конце игры можно будет узнать, какие именно решения повлияли на результат.

Студия Cyberia Nova также заявила, что ориентируется только на российскую аудиторию, поэтому «Смуту» пока не будут переводить на другие языки. Игра выйдет эксклюзивно на VK Play, релиза на других площадках не планируется из-за того, что те «пытаются ущемить аудиторию».

Разработчики также отказались от релиза на Xbox, PlayStation и других консолях. «Смута» будет доступна только на ПК.