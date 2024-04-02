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Королевство планеты обезьян (Планета обезьян: Новое царство) — продолжительность, дата премьеры, сколько длится

«Королевство планеты обезьян» будет самым длинным фильмом в серии
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В середине мая состоится премьера фильма «Королевство планеты обезьян» — четвёртой части перезапущенной серии. Продолжительность ленты составит 2 часа 25 минут, это самая длинная картина во франшизе.

Таким образом, «Королевство» будет длиннее «Войны за планету обезьян» всего на пять минут. При этом со времён первой части 2011 года хронометраж заметно увеличился — сразу на 40 минут.

Продолжительность фильмов в перезапущенной серии «Планета обезьян»

  • «Восстание планеты обезьян» (2011) — 1 час 45 минут
  • «Планета обезьян: Революция» (2014) — 2 часа 10 минут
  • «Планета обезьян: Война» (2017) — 2 часа 20 минут
  • «Королевство планеты обезьян» (2024) — 2 часа 25 минут.

Премьера «Королевства планеты обезьян» состоится 10 мая в кинотеатрах по всему миру. До России лента официально не доберётся.

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