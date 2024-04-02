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Более 230 фильмов покажут на Московском международном кинофестивале в этом году

Более 230 фильмов покажут на Московском международном кинофестивале в этом году
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В программу 46-го Московского международного кинофестиваля в 2024 году вошли более 230 фильмов — это на 20 больше, чем в прошлом году. Об этом рассказали организаторы во время пресс-конференции.

Только в основную программу вошли картины из разных стран мира: «Мартин читает Коран» и «Шлимазл» из Германии, «Лесной царь» (Сербия), «Меж псом и волком» (Турция) и другие. Россию представит фантастическая драма Ивана Соснина «Пришелец».

Московский кинофестиваль пройдёт с 19 по 26 апреля. Ранее стало известно, что программу откроет «Открытое небо» Марианы и Сантьяго Арриага (ранее ленту показывали на Венецианском фестивале), а на закрытии покажут фантастический фильм «Майор Гром: Игра» по серии комиксов Bubble.

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