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«Кино не создано для этого»: режиссёр «Халка», «Жизнь Пи» и «Гемини» отказался от 3D

«Кино не создано для этого»: режиссёр «Халка», «Жизнь Пи» и «Гемини» отказался от 3D
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Известный режиссёр Энг Ли в недавнем интервью рассказал, что принял решение отказаться от технологии 3D в своих фильмах.

Постановщик «Халка» и «Горбатой горы» снял в этом формате три фильма — «Жизнь Пи», «Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча» и «Гемини», и только первый из них оказался успешным. Теперь Ли считает, что с 3D слишком много проблем.

В общем, не только два моих фильма, а 3D в целом… это настолько плохо. Плохо для режиссёра, для кинотеатра — вся экосистема плохая. Кино не создано для этого. Я не жалуюсь и не хочу винить в этом СМИ… но аудитория и индустрия были не готовы.

Сейчас Энг Ли работает над биографическим фильмом про мастера единоборств Брюса Ли и не собирается использовать в нём технологию 3D.

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