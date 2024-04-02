Фестиваль по игре «Смута» пройдёт в Нижнем Новгороде с 5 по 7 апреля — вход свободный

В Нижнем Новгороде состоится исторический фестиваль «Смута: Герои эпохи», посвящённый релизу одноимённой ролевой игры от студии Cyberia Nova.

В день выхода «Смуты», 4 апреля, пройдёт закрытая презентация игры. А с 5 по 7 апреля на территории Нижегородского кремля и в Манеже пройдут открытые мероприятия для всех желающих — вход будет свободный.

Фото: АНО «Центр 800»

Посетители фестиваля смогут познакомиться с реалиями Смуты в России и увидеть театрализованное представление с воссозданием исторических битв, а также опробовать видеоигру и поучаствовать в квестах за тематические подарки. А в здании художественного музея пройдёт лекторий «Смутное время».

Историческая ролевая игра «Смута» выйдет 4 апреля только на платформе VK Play. Нижний Новгород начала XVII века станет одной из игровых локаций.