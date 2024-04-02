«Телеграм» столкнулся со сбоями в России и в мире — проблема с загрузкой медиа

Пользователи массово сообщают о проблемах в работе мессенджера «Телеграм».

С отправкой и чтением текстовых сообщений проблем нет, однако медиафайлы (картинки и видео) перестали загружаться и открываться. С подобными проблемами, судя по сообщениям на DownRadar и других сервисов отслеживания сбоев, столкнулись пользователи как ПК-версии, так и мобильных приложений.

Фото: DownRadar

Отчёты об ошибках отправляют как пользователи из разных регионов России, так и люди из других стран — больше всех жалуются в Беларуси и на Украине, однако есть сообщения из США и стран Европы.

Это уже третий серьёзный сбой в работе «Телеграма» с начала весны. Ранее основатель мессенджера Павел Дуров заявлял, что его проект работает лучше, чем западные соцсети, и имеет «время безотказной работы 99,999983%».