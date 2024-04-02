Сэм Рейми хочет снять «Мстители: Секретные войны» и нового «Человека-паука» с Магуайром

Режиссёр и продюсер Сэм Рейми в рамках мероприятия WonderCon прокомментировал слухи о том, что он станет постановщиком супергеройского фильма «Мстители: Секретные войны».

Картина должна выйти в 2027 году, но её режиссёр до сих пор неизвестен. Постановщик таких фильмов, как «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» и «Оз: Великий и ужасный», готов взять на себя эту роль, но пока предложения от Marvel не получил.

Мне нравятся 90% героев Marvel, о которых я узнал из великих комиксов Стэна Ли. Я хотел бы снова поработать с Marvel — надеюсь, что им понравился наш совместный опыт. Но они меня ещё не спрашивали. Надеюсь, что Marvel это сделает.

Рейми также заявил, что хотел бы снять четвёртый фильм про Человека-паука с Тоби Магуайром в главной роли — именно он был режиссёром трилогии, вышедшей в 2002–2007 годах.