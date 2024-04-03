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Близкий взгляд на джедая-девушку в исполнении Дафни Кин в сериале «Звёздные войны: Аколит»

Близкий взгляд на джедая-девушку в исполнении Дафни Кин в сериале «Звёздные войны: Аколит»
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Издание Entertainment Weekly опубликовало парочку новых кадров с персонажем, которого Дафни Кин, известная по «Логану», сыграла в сериале «Звёздные войны: Аколит». Ей достался образ девушки-джедая, которую зовут Джекки Лон.

Судя по всему, у её меча будет кристалл зелёного цвета.

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

«Аколит» станет новым сериальным проектом по вселенной «Звёздных войн» для Disney. В первый сезон войдут восемь эпизодов. По большей части шоу расскажет о ситхах и их зарождении. Джедаи на практике первый раз столкнутся с сильными противниками и будут пытаться предпринять меры для победы над ними.

Вместе с Кин в шоу сыграли Амандла Стенберг, Ли Джонджэ, Керри-Энн Мосс, Ребекка Хендерсон и многие другие.

Премьера шоу состоится 4 июня — в этот день выйдут сразу два эпизода.

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