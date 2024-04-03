Режиссёр «Олдбоя» начнёт снимать новый фильм этой осенью

По данным издания World of Reel, режиссёр Пак Чхан-ук, снявший культовый боевик «Олдбой», приступит к съёмкам своей новой ленты этой осенью. Ожидается, что в касте ленты будут как минимум Ли Бён-хон, сыгравший в «Игре в кальмара», и актриса Сон Е-джин.

Корейские СМИ же сообщают, что Чхан-ук снимет ремейк «Ножа гильотины» Коста-Гавраса, но в своём стиле.

Оригинальная лента Гавраса рассказывала про высококлассного химика Брюно, специализирующемся на производстве бумаги из вторсырья. Однажды он теряет любимую работу и не может найти новую из-за большой конкуренции. В итоге Брюно не находит другого выхода и решает устранить всех конкурентов на своём пути.

Даты выхода у ленты Пак Чхан-ука пока что нет.