Актёр Джаред Падалеки обсудил возвращение сериала «Сверхъестественное»

Джаред Падалеки в недавнем интервью изданию Collider рассказал о потенциальном продолжении сериала «Сверхъестественное», который прославило его и его коллегу Дженсена Эклза.

На вопрос журналиста о возвращении к роли Сэма Винчестера актёр сразу ответил положительно, но подчеркнул, что делать новый сезон для того, чтобы его просто делать, — неправильный ход.

Дженсен и я так сильно привязаны к нашему шоу, которое мы делали вместе 15 лет, поэтому мы не хотим делать это ради того, чтобы просто делать. Мы не хотим говорить: «Эй, у меня две недели отпуска в июне. Давайте снимать по 10 серий в день, просто чтобы у нас было больше контента». Если и когда «Сверхъестественное» вернётся, это будет большой труд, и мы собираемся вложить каждый час, чтобы убедиться, что фанаты будут довольны.

Проект закончился в в 2018 году после выхода 15-го сезона. После него вышел приквел «Винчестеры», но он закрылся после первого сезона.