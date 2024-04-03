Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В фильме Тимура Бекмамбетова «Милосердие» снимется звезда «Настоящего детектива» Кали Реис

В фильме Тимура Бекмамбетова «Милосердие» снимется звезда «Настоящего детектива» Кали Реис
Аудио-версия:
Комментарии

Как сообщает издание Deadline, режиссёр Тимур Бекмамбетов нашёл ещё одну актрису для съёмок своего следующего фильма — фантастического триллера Mercy («Милосердие»). К ранее представленным Крису Пратту («Стражи Галактики») и Ребекке Фергюсон («Дюна») присоединилась звезда четвёртого сезона «Настоящего детектива» Кали Реис.

События ленты развернутся в ближайшем будущем, когда преступность, караемая смертной казнью, возросла. В фильме рассказывается о детективе, которого обвиняют в жестоком преступлении и заставляют доказать свою невиновность. Кого именно сыграет Реис, неизвестно.

Продюсером «Милосердия» выступит Чарльз Ровен, который работал над «Оппенгеймером» с Кристофером Ноланом. Съёмочный процесс стартует до конца весны, а премьера ленты намечена на 15 августа 2025 года.

Материалы по теме
Звезда «Дюны» Ребекка Фергюсон снимется в триллере Тимура Бекмамбетова «Милосердие»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android