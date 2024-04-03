Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Вышел дебютный трейлер детектива «Я знаю, кто тебя убил» с Юлией Снигирь

Онлайн-кинотеатр Wink опубликовал дебютный трейлер детектива «Я знаю, кто тебя убил» с Юлией Снигирь. В ролике показаны попытки главных героев раскрыть дело и ряд напряжённых сцен.

Видео доступно на YouTube-канале Wink. Права на видео принадлежат Wink.

История основана на романе «Ева» Любови Бариновой. Согласно синопсису, в московском цирке похищают маленькую девочку, однако преступнику не нужен выкуп — им движет жажда мести. Главный герой заставит родителей ребёнка страдать так, как страдает сам, лишившись единственного близкого человека.

Также в актёрский состав вошли Александр Яценко, Евгения Симонова, Михаил Тройник, Ольга Озоллапиня, Александр Ильин, Мария Смольникова, Елизавета Запорожец и другие. Продюсерами проекта выступили Фёдор Бондарчук и Жора Крыжовников, режиссёр сверхпопулярного сериала «Слово пацана».

Премьера шоу состоится 1 мая в онлайн-кинотеатре Wink.