«Это было очень смело»: Майкл Китон — о роли Бэтмена в фильмах Тима Бёртона

Недавно Майкл Китон («Битлджус», «Человек-паук: Возвращение домой») пообщался с журналистами издания GQ. В ходе разговора актёр заявил, что его назначение на роль Бэтмена в фильмах Тима Бёртона было крайне смелым решением.

Дело в том, что на тот момент Китон был больше известен по ролям в комедийных фильмах, поэтому зрители, особенно фанаты комиксов, отрицательно отреагировали на каст актёра.

Видео доступно на YouTube-канале GQ. Права на видео принадлежат GQ.

Со стороны Тима Бёртона это был крайне смелый шаг [дать актёру роль Бэтмена]. У нас были хорошие рабочие отношения ещё со съёмок «Битлджуса». Поэтому, я думаю, он чувствовал, что мы с ним хорошо поладим на площадке.

Премьера «Бэтмена» с Майклом Китоном состоялась в далёком 1989 году. Тремя годами позднее вышел сиквел ленты под названием «Бэтмен возвращается».