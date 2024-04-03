Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова появится в сериале «Игры» про Олимпиаду-1980

«Кинопоиск» объявил, что в сериале «Игры» сыграет олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова. Девушка исполнит роль гимнастки, которая готовится выступить на Олимпиаде-80.

Для Ангелины, недавно завоевавшей четыре медали на чемпионате России, роль в сериале «Игры» стала дебютной работой в кино. История героини в шоу перекликается с личным опытом 23-летней спортсменки.

Сериал «Игры» расскажет о сыне советского функционера, которого после очередного скандала отправляют на исправление в оргкомитет Олимпиады-80. Оказавшись там, юноша познакомится со спортсменами, тренерами и другими волонтёрами, что изменит его взгляд на жизнь. Премьера шоу состоится в 2024 году, а роли в нём сыграли Григорий Верник («Кентавр»), Мария Карпова («Здоровый человек»), Игорь Костолевский («Триггер») и другие актёры.