В Escape from Tarkov добавили времена года и улучшили регистрацию попаданий
3 апреля разработчики Escape from Tarkov выпустили для шутера патч версии 0.14.5.0. Апдейт привнёс в игру систему смены времён года, улучшенную регистрацию попаданий при быстрой смене наклона и исправление множества багов.
Говоря о временах года стоит отметить, что с выходом обновления в Escape from Tarkov стала доступна ранняя весна. В будущих апдейтах добавят и другие сезоны, которые будут соответствовать календарным.
Другия изменения
- Локация Эпицентр станет доступна всем игрокам без ограничений по уровню;
- Улучшена слышимость через дверные и оконные проемы;
- Обновлена система подбора игроков для локации «Эпицентр». Система будет разделять игроков на новичков (до 20 уровня) и опытных (21 уровень и выше), поэтому матчи для данных групп будут проходить раздельно;
- Улучшен алгоритм поиска укрытий у ботов;
- Добавлен звуковой сигнал перед отправкой БТР с точки маршрута;
С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте.
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