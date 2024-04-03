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В Escape from Tarkov добавили времена года и улучшили регистрацию попаданий

3 апреля разработчики Escape from Tarkov выпустили для шутера патч версии 0.14.5.0. Апдейт привнёс в игру систему смены времён года, улучшенную регистрацию попаданий при быстрой смене наклона и исправление множества багов.

Говоря о временах года стоит отметить, что с выходом обновления в Escape from Tarkov стала доступна ранняя весна. В будущих апдейтах добавят и другие сезоны, которые будут соответствовать календарным.

Другия изменения

Локация Эпицентр станет доступна всем игрокам без ограничений по уровню;

Улучшена слышимость через дверные и оконные проемы;

Обновлена система подбора игроков для локации «Эпицентр». Система будет разделять игроков на новичков (до 20 уровня) и опытных (21 уровень и выше), поэтому матчи для данных групп будут проходить раздельно;

Улучшен алгоритм поиска укрытий у ботов;

Добавлен звуковой сигнал перед отправкой БТР с точки маршрута;



С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте.