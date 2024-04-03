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В четвёртом сезоне «Ведьмака» сыграет звезда «Района №9» Шарлто Копли

В четвёртом сезоне «Ведьмака» сыграет звезда «Района №9» Шарлто Копли
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Журналисты издания Variety сообщили, что в четвёртом сезоне сериала «Ведьмак» от Netflix сыграет звезда «Района №9» Шарлто Копли. Также в актёрский состав войдут Джеймс Пьюрфой («Последователи») и Дэнни Вудберн («Миллиарды»).

Какие роли достанутся актёрам

  • Шарлто Копли — охотник за головами Лео Бонарт;
  • Джеймс Пьюрфой - шпион Скеллен;
  • Дэнни Вудберн -  краснолюд Золтан.

Впервые увидеть актёров в образах можно будет во время съёмок, когда в Сети наверняка появятся фотографии с площадки. Четвёртый сезон «Ведьмака» станет поворотной точкой для шоу — главного героя Геральта из Ривии сыграет звезда «Голодных игр» Лиам Хемсворт, который заменит Генри Кавилла.

Ожидается, что премьера продолжения шоу состоится не раньше 2025 года.

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