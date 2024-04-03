В четвёртом сезоне «Ведьмака» сыграет звезда «Района №9» Шарлто Копли

Журналисты издания Variety сообщили, что в четвёртом сезоне сериала «Ведьмак» от Netflix сыграет звезда «Района №9» Шарлто Копли. Также в актёрский состав войдут Джеймс Пьюрфой («Последователи») и Дэнни Вудберн («Миллиарды»).

Какие роли достанутся актёрам

Шарлто Копли — охотник за головами Лео Бонарт;

— охотник за головами Лео Бонарт; Джеймс Пьюрфой - шпион Скеллен;

- шпион Скеллен; Дэнни Вудберн - краснолюд Золтан.

Впервые увидеть актёров в образах можно будет во время съёмок, когда в Сети наверняка появятся фотографии с площадки. Четвёртый сезон «Ведьмака» станет поворотной точкой для шоу — главного героя Геральта из Ривии сыграет звезда «Голодных игр» Лиам Хемсворт, который заменит Генри Кавилла.

Ожидается, что премьера продолжения шоу состоится не раньше 2025 года.