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Вышел трейлер третьего сезона аниме «Достучаться до тебя» — фанаты ждали его 13 лет назад

Вышел трейлер третьего сезона аниме «Достучаться до тебя» — фанаты ждали его 13 лет назад
Аудио-версия:
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Компания Netflix выпустила дебютный трейлер третьего сезона романтического аниме «Достучаться до тебя». Премьера финала второго состоялась ещё в 2011 году — фанаты ждали продолжения на протяжении 13 лет. Также был опубликован постер.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix Anime. Права на видео принадлежат Production I.G.

Сюжет рассказывает о 15-летней девочке по имени Савако, которая внешне очень похожа на призрака Садако из хоррора «Звонок». По этой причине сверстники героини уверены, что будут прокляты от одного лишь разговора с ней. Однако отношение к Савако начинает меняться после того, как с ней начинает общаться Сёта — один из самых популярных учеников школы.

Премьера третьего сезона аниме «Достучаться до тебя» состоится в августе в стриминговом сервисе Netflix. Точная дата и число эпизодов пока не раскрываются.

Постер

Фото: Production I.G.

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