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Новый фильм «Матрица» запустили в работу: его снимет Дрю Годдард

Новый фильм «Матрица» запустили в работу: его снимет Дрю Годдард
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Журналисты издания The Hollywood Reporter сообщили, что Warner Bros. запустила в работу новый фильм «Матрица». Режиссёром ленты выступит Дрю Годдард, который снял «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»» и «Хижину в лесу».

Кресло исполнительного продюсера займёт Лана Вачовски. Сценарий будущей картины тоже напишет Дрю Годдард. Это будет первый фильм в серии «Матрица», в производстве которого Лана и Лилли Вачовски не участвуют напрямую.

Подробности сюжета ещё неизвестны. Лента может выступить сиквелом, спин-оффом или показать совершенно иной взгляд на вселенную. Такдже пока рано говорить о возвращении к своим ролям Киану Ривза, Кэрри-Энн Мосс, Лоренса Фишберна и других звёзд.

Начало съёмок, сроки и дата премьеры пока не раскрываются.

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