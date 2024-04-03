Новый фильм «Матрица» запустили в работу: его снимет Дрю Годдард

Журналисты издания The Hollywood Reporter сообщили, что Warner Bros. запустила в работу новый фильм «Матрица». Режиссёром ленты выступит Дрю Годдард, который снял «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»» и «Хижину в лесу».

Кресло исполнительного продюсера займёт Лана Вачовски. Сценарий будущей картины тоже напишет Дрю Годдард. Это будет первый фильм в серии «Матрица», в производстве которого Лана и Лилли Вачовски не участвуют напрямую.

Подробности сюжета ещё неизвестны. Лента может выступить сиквелом, спин-оффом или показать совершенно иной взгляд на вселенную. Такдже пока рано говорить о возвращении к своим ролям Киану Ривза, Кэрри-Энн Мосс, Лоренса Фишберна и других звёзд.

Начало съёмок, сроки и дата премьеры пока не раскрываются.