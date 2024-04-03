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52% жителей России регулярно проводят время за видеоиграми — исследование

52% жителей России регулярно проводят время за видеоиграми — исследование
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Исследовательская компания Mediascope опубликовала результаты нового исследования. Из него стало известно, что 52% жителей России регулярно проводят время за видеоиграми. При этом 62% опрошенных заявили, что играют в них.

Фото: Mediascope

Также 57% россиян в возрасте от 12 до 24 лет поделились, что регулярно играют на смартфоне, 44% — на ПК, а 12% — на консоли. Отличились только респонденты в возрасте от 55 до 64 лет, поскольку бо́льшая часть из них чаще играет на ПК (27%), нежели на смартфоне (26%).

Фото: Mediascope

Ко всему прочему, авторы материала раскрыли, на что жители страны тратят в интернете больше всего времен: просмотр видео (22%), социальные сети (17%), мессенджеры (17%), игры (9%), онлайн-покупки (4%) и поиск информации (4%).

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