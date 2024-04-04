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Снять «Супергёрл» с Милли Олкок может режиссёр «Круэллы» и «Тони против всех»

Снять «Супергёрл» с Милли Олкок может режиссёр «Круэллы» и «Тони против всех»
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По информации издания Deadline, режиссёром фильма «Супергёрл» с Милли Олкок в главной роли снимет Крэйг Гиллеспи. Ранее он снял картины «Дурные деньги», «Круэлла», «Тоня против всех» и другие.

Планируется, что фильм начнут снимать в чётвертом квартале этого года после завершения работы над «Суперменом» Джеймса Ганна. Боссы DC Джеймс Ганн Ганн и Питер Сафран выступят продюсерами. Исполнительным продюсером станет Шанталь Нонг.

Ожидается, что первое появление Супергёрл произойдёт в фильме «Супермен». Затем героиня появится в сольном проекте. Ганн ранее говорил, что в «Супергёрл» зрители увидят разницу между Суперменом, который был отправлен на Землю и воспитывался любящими родителями с младенчества, и Супергёрл, которая росла и наблюдала, как все вокруг неё умирали ужасными способами, а затем пришла на Землю, когда была маленькой девочкой.

У «Супергёрл» пока нет даты выхода.

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