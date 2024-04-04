На Samsung Galaxy S24 в России большой спрос

По информации «М.Видео-Эльдорадо», которую сообщили изданию «Газета.Ru», с момента открытия предзаказа смартфонов Samsung из серии Galaxy S24 в России этих устройств было продано на 30% больше, чем Galaxy S23 в прошлом году.

По словам руководителя департамента «Телеком» группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергея Уварова, пользователи предпочитают чёрный и титановый цвета с 256 ГБ памяти.

В новой серии смартфонов Samsung Galaxy S24 покупатели отдают предпочтение моделям в исполнении чёрного (38%) и титанового (29%) цветов в базовой и PLUS версиях. Самой популярной версией смартфонов по ёмкости памяти у всех моделей является 256 ГБ.

Предзаказ на Galaxy S24 в России был открыт 18 января 2024 года. По его итогам прирост продаж базовой модели Galaxy S24 составил 24%, в свою очередь, спрос на S24 Ultra вырос на 32%, а S24 Ultra — на 40%.