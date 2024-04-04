«Делать кино — не прерогатива режиссёров»: Алекс Гарленд — о паузе в постановке фильмов

Несколько дней назад режиссёр «Аннигиляции» и «Падения империи» Алекс Гарленд рассказал, что хочет завязать со съёмками кино. Кинодеятель заявил, что в ближайшем будущем он точно не вернётся к постановке.

В своём обращении Гарленд отметил, что планирует заниматься написанием сценариев. По словам режиссёра, многие неправильно решили, что он полностью уйдёт из кинопроизводства, поскольку заниматься производством фильмов не только прерогатива режиссёров.

Я также сказал, что собираюсь заниматься написанием сценариев. Сценарий – это кинопроизводство. Вы не можете исключить сценаристов, операторов, редакторов или актёров из процесса написания сценария. Кинопроизводство — это не только прерогатива режиссёров.

Гарленд также отметил, что сделанное им заявление сильно отличается от того, как его интерпретировали и поняли.