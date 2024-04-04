Стартовал сериал «Тень Чикатило» про другого страшного маньяка

Сегодня в онлайн-сервисе Okko стартовал сериал «Тень Чикатило». Вышла первая серия — она длится 56 минут. Второй эпизод выйдет 11 апреля, а третий — 18 апреля.

Сериал «Тень Чикатило», основанный на реальных событиях, рассказывает историю сотрудника Ангарского отдела внутренних дел милиционера Попцова, которого сыграл Фёдор Лавров. Милиционер решает, что общество нуждается в чистке от «человеческого мусора». История вдохновлена событиями, произошедшими с реальным ангарским маньяком Михаилом Попковым.

Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат Okko.

В шоу также вернётся Дмитрий Нагиев, который вновь сыграет Чикатило. Режиссёром проекта выступил Сарик Андреасян, а сценарий написал Сергей Волков.