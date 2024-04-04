В кинотеатрах России начались показы фильма «Годзилла и Конг: Новая империя»

4 апреля в кинотеатрах России начались первые показы фильма «Годзилла и Конг: Новая империя» — пятой картины во франшизе MonsterVerse от Legendary Pictures. Лента появилась в ассортименте некоторых крупных кинотеатров Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Челябинска, Екатеринбурга и других городов с русским дубляжом спустя неделю после мировой премьеры.

Как и в случае с другими голливудскими лентами, «Годзиллу и Конга» показывают в России неофициально. Кинотеатры используют в том числе функцию предсеансового обслуживания, предлагая зрителям сходить на расширенный показ короткометражных лент.

Мировая премьера фильма состоялась 29 марта — за первые выходные картины заработала почти $ 200 млн и показала крупнейший запуск в 2024 году.