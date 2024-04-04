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В России состоялась премьера фильма ужасов «Домовой» по мотивам русского фольклора

4 апреля в России состоялась премьера фильма «Домовой». Российский триллер по мотивам русских народных сказок можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны.

Видео доступно на YouTube-канале «Наше кино». Права на видео принадлежат «Наше кино».

Фильм ужасов «Домовой» рассказывает о сиротах Варе и Арсении, которые перебираются из родной деревни в дом к своим приёмным родителям. Однако надежда на счастливую жизнь угасает, когда им бросает вызов некая древняя потусторонняя сила.

Главные роли в фильме исполнили Василиса Немцова («Баба Яга спасает мир»), Олег Чугунов («Майор Гром: Чумной Доктор»), Виталий Кищенко («На Луне») и Наталия Вдовина («Бессмертные»). Режиссёром ленты выступил

Андрей Загидуллин, известный по «Водовороту».