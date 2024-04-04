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Следующим революционным продуктом Apple станет домашний робот — Bloomberg

Следующим революционным продуктом Apple станет домашний робот — Bloomberg
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Авторитетное издание Bloomberg опубликовало колонку, посвящённую будущему компании Apple. Журналист Марк Гурман порассуждал, в какую сторону двигается корпорация Тима Кука после отказа от создания собственного электромобиля, на разработку которого ушло около 10 лет.

По данным источников издания, сейчас в Apple активно следят за робототехникой. Инженеры компании планируют выпустить домашнего робота, способного перемещаться по замкнутым помещениям и выполнять простые команды. Корпорация якобы уже создала некий настольный девайс, в котором используется робот для перемещения экрана.

В Bloomberg отмечают, что идея с домашним роботом находится на ранней стадии производства. Вполне возможно, Apple откажется от этой идеи из-за низкого потенциала или по другим причинам. Сейчас главная цель самой богатой компании в мире — придумать следующий революционный продукт, которым будут пользоваться миллиарды людей.

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