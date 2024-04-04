Стартовали съёмки комедии «Бархоппинг» с Павлом Табаковым — премьера в 2025 году

В Москве стартовали съёмки комедии «Бархоппинг» с Павлом Табаковым. В честь данного события кинокомпании ID Production и Forza Film поделились фотографиями с площадки.

Картина расскажет о четверых некогда близких со школы друзьях. Взрослая жизнь всегда вносит свои коррективы, поэтому теперь они видятся всё реже и реже. И в эту ночь друзья решают собраться на свой последний совместный бархоппинг. Суть данного развлечения заключается в том, чтобы посетить сразу нескольких баров в течение одного дня.

Также в актёрский состав войдут Эльдар Калимулин, Анастасия Красовская, Ингрид Олеринская, Александр Алябьев и Дмитрий Ендальцев. Режиссером и сценаристом ленты выступил Александр Фомин («Министерство всего хорошего»).

Премьера «Бархоппинга» состоится в 2025 году. Точная дата пока не раскрывается.

Фотографии с площадки

Фото: ID Production/Forza Film

Фото: ID Production/Forza Film

Фото: ID Production/Forza Film

Фото: ID Production/Forza Film

Фото: ID Production/Forza Film

Фото: ID Production/Forza Film