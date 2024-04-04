Фильм «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи не выйдет в кинотеатрах России — СМИ

25 апреля в кинотеатрах России должна была состояться премьера шпионского блокбастера «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи. Как сообщает издание «Бюллетень кинопрокатчика», Министерство культуры РФ не выдало ленте прокатное удостоверение на анонсированную дату.

Это значит, что лента официально не выйдет в кинотеатрах страны. Теперь планируется, что релиз фильма состоится сразу в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» 10 мая — спустя три недели после мировой премьеры.

Гай Ричи – один из любимых зарубежных режиссёров в нашей стране. «Плюс Студия» – не только дистрибьютор, но и сопродюсер двух последних кинокартин Гая Ричи – «Переводчик» и «Министерство неджентльменских дел». Для нас важно подарить максимальному числу российских зрителей возможность увидеть этот фильм, и мы продолжаем придерживаться этой миссии. В данный момент принимаем решение, как мы можем поддержать многомиллионную фанбазу Ричи в России. О наших дальнейших планах мы объявим чуть позже.

Действие фильма развернётся в 1939 году, когда Германия начала уничтожать британские войска в Европе. Премьер-министр Уинстон Черчилль решает нанести ответный удар и создаёт отряд спецагентов, способных нанести удар в тылу врага. Им разрешено использовать любые подходящие для этого методы, в том числе самые «неджентльменские» приёмы.

Главные роли в фильме исполнили Генри Кавилл («Ведьмак»), Алан Ричсон («Ричер»), Эйса Гонсалес («Малыш на драйве») и Тиль Швайгер («Достучаться до небес»). Съёмки ленты проходили весной 2023 года в Турции.