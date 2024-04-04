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Хлоя Грейс Морец и Мишель Пфайффер сыграют в комедии Oh. What. Fun

Хлоя Грейс Морец и Мишель Пфайффер сыграют в комедии Oh. What. Fun
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Журналисты издания The Hollywood Reporter сообщили, что Хлоя Грейс Морец («Пипец») и Мишель Пфайффер («Лицо со шрамом») сыграют в комедии Oh. What. Fun. Кресло режиссёра картины занял Майкл Шоуолтер, который недавно выпустил романтическую комедию «Идея тебя».

Фильм расскажет о женщине по имени Клэр Клаустер (Пфайффер), организовавшей рождественскую прогулку, но её семья совершенно случайно забывает о ней в ходе праздничной суеты. Сюжет будет основан на одноимённом произведении писателя Чендлера Бейкера, который занял место одного из сценаристов.

Продюсерами фильма выступят сами Майкл Шоуолтер, Джордана Моллик, Берри Уэлш и Джейн Розенталь и Кейт Черчилль. Cъёмки ленты стартуют в конце мая в Атланте, США.

Сроки и дата выхода комедии Oh. What. Fun пока не раскрываются.

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