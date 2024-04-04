В браузере Edge появится функция контроля расхода оперативной памяти

Журналисты издания The Verge обратили внимание на пост одного из пользователей соцсети X (ранее Twitter).

Leopeva64 обнаружил в тестовой версии браузера Microsoft Edge новый раздел с настройками. Одна из функций позволит человеку настроить контроль расхода оперативной памяти.

Фото: Leopeva64/X (ранее Twitter)

Ползунок позволяет выбрать значение между 1 ГБ и 16 ГБ, однако пользователя предупреждают, что «установка нижнего порога может повлиять на скорость работы браузера». Это крайне полезная возможность, поскольку многие владельцы ПК регулярно жалуются, что их браузер задействует слишком много оперативной памяти.

На данный момент неизвестно, когда данная функция появится в общедоступной версии Microsoft Edge. Вероятно, фичу компания может добавить уже в следующем обновлении.