Кристиан Бэйл в образе Франкенштейна — на первом кадре из ленты The Bride

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала первый кадр из фильма The Bride Мэгги Джилленхол. На нём изображён Кристиан Бэйл в образе Франкенштейна. До этого актёр рассказывал, что для данной роли ему придётся снова преобразить свою внешность — побриться налысо.

Первый кадр из фильма

Фото: Warner Bros.

Действия картины развернутся в Чикаго 1930-х годов. Сюжет расскажет о похождениях Франкенштейна и знакомстве с доктором Ефронием. Затем они вместе оживят молодую девушку, чтобы Франкенштейн мог обзавестись невестой. Лента выступит ремейком «Невесты Франкенштейна», вышедшей в 1935 году.

Также в актёрский состав вошли Пенелопа Крус («Пираты Карибского моря: На странных берегах»), Джесси Бакли («Табу»), Питер Сарсгаард («Память») и Аннетт Бенинг («Красота по-американски»).

Сроки и дата премьеры The Bride пока не раскрываются.