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12-й сезон мультсериала «Футурама» стартует 29 июля

12-й сезон мультсериала «Футурама» стартует 29 июля
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Стало известно, что 12-й сезон легендарного мультсериала «Футурама» стартует 29 июля. В него войдёт 10 новых эпизодов — посмотреть их можно будет в стриминговом сервисе Hulu.

«Футурама» сначала выходила с 1999 по 2003 год, после чего её возродили в 2008 году ещё на пять сезонов. Судя по всему, популярность шоу остаётся на высоком уровне, поэтому мультсериал всё ещё продлевают на новые и новые сезоны. К своим ролям в продолжении вернулись практически все оригинальные актёры озвучки, включая Билли Уэста, Кэти Сагал, Фила Ламарра, Мориса Ламарша и Джона Ди Маджио.

Ранее компания Hulu уже выпустила 11-й сезон мультсериала — через 10 лет после официального закрытия. Последний эпизод вышел 25 сентября 2023 года.

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