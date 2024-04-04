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Вышел трейлер мультсериала «Сказания об Империи» по «Звёздным войнам»

Вышел трейлер мультсериала «Сказания об Империи» по «Звёздным войнам»
Аудио-версия:
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Компания Disney опубликовала дебютный трейлер сериала «Звёздные войны: Сказания об Империи» (Star Wars: Tales of the Empire). Проект будет состоять из шести короткометражек и выступит ответвлением шоу «Звёздные войны: Сказания о джедаях».

Видео доступно на YouTube-канале Star Wars. Права на видео принадлежат Disney.

Сериал расскажет о двух воинах, идущих разными путями. Потеряв всё, юная Морган Элсбет направляет расширяющийся имперский мир на путь мести, в то время как бывший джедай Баррисс Оффи делает всё возможное, чтобы выжить в быстро меняющейся галактике. Выбор, который они сделают, определит их судьбу.

Кресло режиссёра «Звёздных войн: Сказаний об Империи» занял Дейв Филони, который работал над «Войнами клонов» и «Мандалорцем». Исполнительными продюсерами выступили Афина Иветт Портильо и Кэрри Бек.

Премьера шоу состоится 4 мая в стриминговом сервисе Disney+.

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Фото: Disney

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