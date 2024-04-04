Звезда «Русалочки» Холли Бейли сыграет в мюзикле от автора «Вечного сияния чистого разума»

Как сообщает издание Variety, звезда «Русалочки» Холли Бейли нашла себе новый проект. 20-летняя актриса сыграет одну из главных ролей в безымянном мюзикле Мишеля Гондри, режиссёра «Вечного сияния чистого разума». Сценарий напишет Мартин Хайнс («История игрушек 4»).

Вместе с Бейли в фильме сыграют Келвин Харрисон-младший («12 лет рабства») и Давайн Джой Рэндольф, недавно завоевавшая «Оскар» за лучшую роль второго плана в драме «Оставленные». Сюжет фильма развернётся в 1977 году и расскажет историю, основанную на реальных событиях.

Мюзикл Мишеля Гондри станет первым фильмом для Холли Бейли после скандальной «Русалочки» — ремейка культового одноимённого мультфильма, вышедшего в 2023 году. Лента собрала в прокате $ 569 млн и стала успехом для Disney.