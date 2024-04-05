NASA ответила на вопрос популярного техноблогера Маркуса Браунли о смартфоне и Солнце

Известный техноблогер Маркус Браунли в соцсетях рассказал, что хотел бы узнать, приведёт ли наведение смартфона на солнечное затмение к выгоранию сенсора на смартфоне.

Он пошутил, что ему так и хочется «взять смартфон и лично направить его к солнцу на 5 минут». Всё это ради науки. Судя по всему Маркус не ожидал реакции на свои слова. Официальный аккаунт NASA отреагировал на вопрос блогера.

Мы задали этот вопрос нашей команде, и ответ таков: да, сенсор смартфона может быть повреждён, как и любой другой датчик изображения, если он направлен прямо на Солнце. Это особенно актуально, если вы используете в смартфоне какую-либо увеличительную линзу. Вам нужно будет использовать соответствующие фильтры, как и в случае с любой другой камерой.

Браунли поблагодарил NASA и отметил, что, оказывается, у простого слова куда больший вес, чем он задумывался.