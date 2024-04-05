Риз Уизерспун спродюсирует спин-офф «Блондинки в законе»

Издание Deadline сообщило, что в работу запущен спин-офф комедии «Блондинка в законе», но в формате сериала. Его производством займётся продюсерская компания Риз Уизерспун Hello Sunshine.

Сюжетных деталей спин-оффа «Блондинки в законе» пока нет. К тому же Уизерспун пока не подтверждена на роль Эль Вудс, которую она исполнила в оригинальных лентах. Deadline также сообщило о намерениях развивать франшизу и дальше — якобы зрителей ждёт второй спин-офф, но о нём совсем ничего неизвестно.

Прокатчиком проекта выступит Amazon MGM Studios. За сценарий отвечают Джош Шварц и Стефани Сэвадж.

О работе над «Блондинкой в законе 3» Риз Уизерспун говорила ещё в 2020 году, однако с тех пор о проекте почти не вспоминали.