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Второй сезон «Миротворца» начнут снимать в июне

Второй сезон «Миротворца» начнут снимать в июне
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Издание PWInsider эксклюзивно сообщило, что съёмки второго сезона сериала «Миротворец» стартует в июне этого года. Ранее говорилось о лете, но не было известно месяца.

Производство планируется с июня по ноябрь в районе Атланты.

Сериал «Миротворец» рассказывает про комичного и очень патриотичного суперзлодея, убивающего всех на своём пути. В первом сезоне сериала Аманда Уоллер наняла героя для борьбы с таинственным инопланетным вторжением, которое тайно происходило на Земле. Главную роль в сериале исполнил харизматичный актёр и рестлер Джон Сина.

Проект показался фанатам DC свежим глотком и получил в основном положительные отзывы от критиков и зрителей.

Даты выхода у второго сезона шоу пока нет. Неизвестны и его сюжетные детали.

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