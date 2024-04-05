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Вышел финальный трейлер боевика «Манкимэн» на русском языке

Вышел финальный трейлер боевика «Манкимэн» на русском языке
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Кинокомпания «Вольга» опубликовала финальный трейлер боевика «Манкимэн» на русском языке. Напомним, лента получит в России официальный прокат.

Видео доступно на YouTube-канале «Вольга». Права на видео принадлежат Universal Pictures

Согласно сюжету, в детстве главного героя его маму убивают преступники. Целью всей жизни протагониста становится месть: для этого он долго тренируется, становится бойцом смешанных единоборств и внедряется в криминальный мир, где и находит своих давних врагов.

Главную роль в фильме сыграл Дев Патель. С ним в картине снялись Шарлто Копли, Собхита Дхулипала, Випин Шарма, Сикандер Кхер, Брахим Чаб, Адити Калкунте и другие. Режиссёром выступил сам Патель.

Премьера ленты в российских кинотеатрах состоится 11 апреля.

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