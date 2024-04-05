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Марк Эйдельштейн мог не получить роль в «Сто лет тому вперёд» по глупой причине

Марк Эйдельштейн мог не получить роль в «Сто лет тому вперёд» по глупой причине
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В интервью газете «Аргументы и факты» актёр Марк Эйдельштейн рассказал, что мог не сыграть главную роль в фильме «Сто лет тому вперёд» из-за недопонимания с шоураннерами.

Как оказалось, кто-то сказал кастинг-директорам проекта, что Марк вряд ли заинтересован в том, чтобы сняться в «Сто лет тому вперёд», хотя ничего подобного актёр не говорил.

Мне приходит сообщение от Миши Милашина, в котором написано: «Марк, а почему ты не захотел прийти на пробы «Сто лет тому вперёд»? Это хорошая картина». И я тогда подумал: «Если я отказался, значит, на то были причины, наверное». И даже не вспомнил, что это за фильм, предлагали ли мне вообще.

Фильм расскажет о современном школьнике Коле Герасимове, который знакомится с Алисой Селезнёвой — девочкой, живущей на 100 лет позже. Коля — обычный подросток, увлекающийся видеоиграми и прочим, а Алиса уже пережила потерю матери и стала сильной. Вместе им предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную и восстановить ход времени.

Лента выйдет в российский кинопрокат 18 апреля.

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