Apple сократила 600 человек из-за остановки работы над электромобилем и дисплеем для часов

По информации издания Bloomberg, Apple сократила в Калифорнии около 600 сотрудников. Увольнения связаны с закрытием двух важных проектов: электромобиля и дисплеев microLED для умных часов Watch.

В прошлом квартале было подано восемь заявлений о сокращениях, охватывающих различные подразделения компании. Из них, по меньшей мере, 87 сотрудников были уволены в связи с остановкой разработки microLED-дисплеев, в то время как 371 человек потерял работу после закрытия главного офиса, отвечающего за электромобиль.

В конце февраля этого года Apple начала сворачивать обе инициативы, которые рассматривались как масштабные попытки продвинуть технологии компании или освоить новые области, в которых раньше Apple не работала.