Авторы «Мира Дикого Запада» хотят завершить историю даже после закрытия сериала

В ноябре 2022 года HBO неожиданно закрыл сериал «Мир Дикого Запада» прямо после выхода четвёртого сезона. Холдинг отменил продолжение шоу, тем самым оставив в произведении множество вопросов, ответов на которые фанаты так и не получили.

Спустя полтора года шоураннеры Джонатан Нолан и Лиза Джой заявили, что планируют завершить сюжет сериала, но пока не знают, в какой форме. Нолан вспомнил, что даже на создание «Интерстеллара», где он был сценаристом, ушло около восьми лет. Поэтому он готов немного подождать, чтобы рассказать полную историю «Мира Дикого Запада» в виде фильма, комикса или любой другой формы медиа.

Да, я на 100% уверен, что закончу историю «Мира Дикого Запада». Мы с Лизой идеалисты. Я ждал восемь лет и пережил смену режиссёра, чтобы снять «Интерстеллар». Нам хотелось бы закончить историю, которую мы начали.

Ближайшим проектом Нолана и Джон станет экранизация Fallout — культовой серии видеоигр о мире после ядерного апокалипсиса. Все эпизоды шоу выйдут уже 11 апреля на Amazon Prime.