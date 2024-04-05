Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы «Мира Дикого Запада» хотят завершить историю даже после закрытия сериала

Авторы «Мира Дикого Запада» хотят завершить историю даже после закрытия сериала
Аудио-версия:
Комментарии

В ноябре 2022 года HBO неожиданно закрыл сериал «Мир Дикого Запада» прямо после выхода четвёртого сезона. Холдинг отменил продолжение шоу, тем самым оставив в произведении множество вопросов, ответов на которые фанаты так и не получили.

Спустя полтора года шоураннеры Джонатан Нолан и Лиза Джой заявили, что планируют завершить сюжет сериала, но пока не знают, в какой форме. Нолан вспомнил, что даже на создание «Интерстеллара», где он был сценаристом, ушло около восьми лет. Поэтому он готов немного подождать, чтобы рассказать полную историю «Мира Дикого Запада» в виде фильма, комикса или любой другой формы медиа.

Да, я на 100% уверен, что закончу историю «Мира Дикого Запада». Мы с Лизой идеалисты. Я ждал восемь лет и пережил смену режиссёра, чтобы снять «Интерстеллар». Нам хотелось бы закончить историю, которую мы начали.

Ближайшим проектом Нолана и Джон станет экранизация Fallout — культовой серии видеоигр о мире после ядерного апокалипсиса. Все эпизоды шоу выйдут уже 11 апреля на Amazon Prime.

Материалы по теме
Звезда «Мира Дикого Запада» Эван Рэйчел Вуд до сих пор не знает, чем бы закончился сериал
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android