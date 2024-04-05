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Дисплей Galaxy S23 не работает — Samsung уже нашла решение, как это исправить

Samsung работает над устранением ошибки с неработающими дисплеями Galaxy S23
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После выхода крупного обновления One UI 6.1 владельцы смартфонов Samsung Galaxy S23 начали жаловаться на проблемы с дисплеем. Экран некоторых пользователей практически полностью перестал реагировать на нажатия, хотя до этого с гаджетом всё было в порядке.

Samsung уже провела расследование случившегося и объявила, что в проблемах виновато приложение Google Discover Feed. Компания заявила, что работает над устранением ошибки вместе с разработчиками ОС Android, и предложила временное решение проблемы — очистить кэш приложения Google в настройках смартфона. Однако оно не поможет тем, у кого перестал работать сенсор.

Когда выйдет исправление для владельцев Galaxy S23, в Samsung не уточнили. Судя по всему, патч может выйти уже в ближайшие дни.

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