В WhatsApp на iOS появится функция «картинка в картинке» для просмотра видео в окне

Разработчики мессенджера WhatsApp выпустили тестовую версию приложения под версией 24.7.10.73 для iPhone. Её главным нововведением стала опция «картинка в картинке», позволяющая смотреть видео внутри программы в небольшом окне.

Если раньше функция работала только для роликов с YouTube, то в бета-версии можно смотреть видео в том числе загруженные в сам WhatsApp. При этом полноценный функционал «картинки в картинке» ещё не реализован — при сворачивании мессенджера воспроизведение ролика автоматически прекращается, а окно с ним пропадает с дисплея смартфона.

Сейчас опция доступна только бета-тестировщикам приложения на iOS. Когда она заработает для всех пользователей гаджетов Apple, пока неизвестно.