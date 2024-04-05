Cмартфон Redmi K80 Pro получит флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 4 — СМИ

Издание GizmoChina сообщило, что смартфон Redmi K80 Pro получит флагманский чип Snapdragon 8 Gen 4. Сам процессор ещё не вышел — его официальный анонс состоится не раньше октября.

Отмечается, что обычная версия гаджета будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Что касается батареи и экрана, то здесь девайсы получили одинаковые характеристики: аккумулятор ёмкостью 5500 мА/ч и дисплей с разрешением 2K.

Также, согласно утечке, оба устройства производитель оснастит стеклянными задними панелями и металлическими рамками. Дополнительные подробности о характеристиках Redmi K80 и Redmi K80 Pro пока не раскрываются.

Дата выхода линейки смартфонов Redmi K80 пока не раскрывается. Вероятно, их презентация пройдёт в ближайшие пару месяцев.