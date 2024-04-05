Для «Смуты» вышел первый патч

5 апреля разработчики исторической RPG «Смута» из Cyberia Nova выпустили для игры патч. Обновление сконцентрировано на исправлении различных багов и ошибок.

Что привнёс патч

Исправлены баги, связанные с автосейвами;

Исправлен софтлок, который возникал при одновременном старте диалога с NPC и вызовом лошади;

Исправлена ошибка, которая на некоторых конфигурациях ПК могла приводить к пропуску ряда 2D катсцен.

«Смута» — российская RPG, посвящённая событиям Смутного времени (начало XVII века в Европе). По сюжету князь Милославский выполняет различные задания, прокачивая свои навыки и продвигаясь по основному квесту. Сюжет игры опирается на роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году».

Официальный релиз «Смуты» состоялся 4 апреля на ПК.