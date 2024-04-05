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Вышел дублированный трейлер фильма «Не жилец» с Франческой Иствуд

Вышел дублированный трейлер фильма «Не жилец» с Франческой Иствуд
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Кинокомпания Global Film опубликовала дублированный трейлер картины «Не жилец» с Франческой Иствуд. В ролике показали главных героев ленты и завязку истории.

Видео доступно в группе Global Film. Права на видео принадлежат Yale Entertainment.

Триллер рассказывает о домохозяйке, которую начинает психологически терроризировать манипулятивный сантехник. Всё приводит к тому, что работник фактически поселяется в доме жертвы. Теперь героине предстоит избавиться от его влияния.

Также в актёрский состав вошли Майло Гибсон, Оливия Калпо, Нестор Карбонелл и Оливер Купер. Кресло режиссёра занял Майкл Дэй.

Премьера фильма «Не жилец» в кинотеатрах России состоится 20 июня. В мировом прокате картина вышла в ноябре 2023 года.

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