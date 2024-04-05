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Завершились съёмки драматического сериала «Аутсорс» с Иваном Янковским — премьера в 2025-м

Завершились съёмки драматического сериала «Аутсорс» с Иваном Янковским — премьера в 2025-м
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Пресс-служба Okko сообщила о завершении съёмок драматического сериала «Аутсорс» с Иваном Янковским — звездой «Слова пацана». Ко всему прочему, представители стримингового сервиса опубликовали множество кадров с площадки.

Согласно синопсису, главный герой вместе с прокурором, тюремным врачом и надзирателями организует бизнес по исполнению наказаний для обычных людей — так они смогут отомстить убийцам и привести приговор в исполнение.

Также в актёрский состав вошли Эльдар Калимулин, Данил Стеклов, Виталий Коваленко, Дмитрий Сумин, Леонид Тележинский, Мила Ершова и другие. Режиссёром шоу выступил Душан Глигоров («Хрустальный»), а шоураннером и сценаристом — Анна Козлова («Медиатор»).

Премьера «Аутсорса» состоится в стриминговом сервисе Okko в 2025 году. Точная дата пока не раскрывается.

Фото со съёмок

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

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